POL-LIP: Bad Salzuflen. Elektrogeräte gestohlen.

Lippe (ots) - Die am Samstag (15.04.2023) vermisst gemeldeten Brüder aus Leopolstal (wir berichteten) konnten am Sonntag wohlbehalten in Süddeutschland gefunden werden. Die beiden wurden von der Polizei in Crailsheim in Baden-Württemberg aufgegriffen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die ...

