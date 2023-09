POL-HA: Unbekannte setzen Altpapiercontainer in Altenhagen in Brand - Zeugen gesucht

Hagen-Haspe (ots) - Am Montag, 11.09.2023, fuhr eine 26-Jährige in ihrem Mercedes die Wehringhauser Straße in Richtung Haspe entlang. Hier wechselte sie gegen 15:10 Uhr den Fahrstreifen von rechts nach links. Dabei übersah sie einen 18-jährigen Suzuki-Fahrer, der in dieselbe Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad. Der 18-Jährige stürzte ...

