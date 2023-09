Polizei Hagen

POL-HA: Entlaufener Hund aus Schacht einer leerstehenden Fabrik in Eilpe geborgen

Hagen-Eilpe (ots)

Beamte der Hagener Polizei und der Feuerwehr retteten am Montagabend (11.09.2023) einen entlaufenen Hund, der in einen Schacht auf dem Gelände einer leerstehenden Fabrik in Eilpe gefallen war. Gegen 20.30 Uhr stand eine 45-jährige Frau an der Bushaltestelle "Gut Kuhweide" in der Delsterner Straße. Sie alarmierte die Polizei, weil sie aus dem Bereich der stillgelegten Fabrik Wimmern und Jaulen wahrnehmen konnte. Als sich die Beamten Zutritt zu dem Gelände verschafften, wurden sie von einer 38-jährigen Frau angesprochen. Diese sagte ihnen, dass ihr Hund weggelaufen sei. In einem Schacht fanden die Polizisten dann den Border Collie. Er konnte sich aus der misslichen Lage nicht selbstständig befreien, weshalb die Polizeibeamten ihn, gemeinsam mit Beamten der Hagener Feuerwehr, retteten. Sie übergaben den unverletzten Hund an seine erleichterte Besitzerin. (sen)

