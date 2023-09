Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb wird vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in der Mittelstraße beobachtet ein Mitarbeiter am Samstag (09.09.) einen Ladendieb. Um 18.15 Uhr nahm ein 44-Jähriger eine Flasche Vodka an sich und steckte diese in seine Hose. Er passierte anschließend ohne zu zahlen den Kassenbereich. Nachdem der Ladendetektiv den Mann ansprach, folgte dieser ihm in das Büro des Marktes. Der 44-Jährige war bereits in der Vergangenheit als Ladendieb aufgefallen, gegen ihn bestand ein Hausverbot. Polizisten führte einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Mann durch. Das Gerät zeigt einen Wert von über 2 Promille an. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch sowie Ladendiebstahl. Die Einsatzkräfte nahmen den 44-Jährigen aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. (arn)

