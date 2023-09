Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen - Mordkommission ermittelt nach Messerangriff in Vorhalle

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Sonntagnachmittag (10.09.2023) griff ein 26-jähriger Mann einen 51-jährigen Mann in einer Wohnung in Vorhalle mit einem Messer an und verletzte ihn dabei. Gegen 15.00 Uhr hielten sich mehrere Personen in der Wohnung in der Eckeseyer Straße auf und tranken gemeinsam Alkohol. Aus bislang ungeklärten Gründen entstand ein Streit in dessen Verlauf der 26-Jährige in die Küche der Wohnung ging und zwei Messer an sich nahm. Als er zu den anderen Personen zurückkehrte, bedrohte er seine 39-jährige Lebensgefährtin mit den Messern. Der 51-Jährige stellte sich zwischen die Frau und den Mann und versuchte, den 26-Jährigen von einem Angriff abzuhalten. Dabei stach dieser mit einem der Messer in Richtung des Oberkörpers des 51-Jährigen und sprach Bedrohungen in dessen Richtung aus. Bei dem Angriff erlitt der Mann eine nicht lebensbedrohliche Stichverletzung am Schlüsselbein. Als die alarmierten Polizeibeamten die Wohnung betraten, hielt der Angreifer das Messer noch hinter seinem Rücken. Er ließ es fallen, als die Beamten ihn unter Vorhalt der Schusswaffe dazu aufforderten. Sie überwältigten ihn, legten ihm Handschellen an und nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest. Der Verletzte musste im Krankenhaus behandelt werden. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Nach erfolgter ärztlicher Behandlung verhafteten die Polizeibeamten ihn. Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Mordkommission der Hagener Polizei eingesetzt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell