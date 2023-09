Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: BMW-Fahrer bedrängt und verfolgt anderen Autofahrer massiv

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizisten erhielten am Sonntag (10.09.) um 18.55 Uhr einen Einsatz nach einer Verkehrsunfallflucht, einer Nötigung im Straßenverkehr sowie Beleidigung. Ein 26-Jähriger hatte sich in einen Hinterhof in der Esserstraße geflüchtet und schilderte, dass er auf der A46 von einem weißen BMW stark bedrängt wurde. Er habe zunächst aufgrund des Verkehrsaufkommens keine Möglichkeit gehabt die Spur zu wechseln, um das andere Auto passieren zu lassen. Als der Mann schließlich Platz zum Ausweichen hatte, sei der Fahrer des BMW parallel neben ihm hergefahren, habe mehrfach gehupt und ihm den Mittelfinger gezeigt. Dabei lenkte der BMW-Fahrer sein Fahrzeug immer weiter in die Richtung des Hageners, sodass dieser mit seinem Mercedes über den Seitenstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach dem Ausweichmanöver sei der BMW ca. einen Meter vor ihm eingeschert und habe sofort stark abgebremst. Der 26-Jährige verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Hagen Elsey aus Angst, wurde dann jedoch von dem BMW verfolgt. Der Fahrer rief ihm im weiteren Verlauf diverse vulgäre Beleidigungen zu.

Der Mercedes-Fahrer schilderte weiter bedrängt sowie erneut überholt und bis zum Stillstand ausgebremst worden zu sein. Als der 26-Jährige daraufhin sein Auto wenden wollte, habe er während des Rangiervorgangs wahrnehmen können, dass die weißen Rückfahrlichter des BMW aufgeleuchtet haben und das Fahrzeug mit "Vollgas" rückwärts auf ihn zufuhr. Der Hagener trat nach eigenen Angaben aus Panik auf das Gaspedal, um schnellstmöglich fliehen zu können. Dabei habe er mit dem linken Vorderrad den Bordstein gestriffen und sein Auto beschädigt. Er konnte sich dann in der Esserstraße auf einen Hinterhof flüchten und wartete auf das Eintreffen der Polizei.

Den Fahrer des BMW beschrieb er wie folgt: männlich, ca. 30 Jahre alt, kräftig. Er trug einen Vollbart mit dunklen Haaren. Auf dem Beifahrersitz habe sich eine weibliche Person befunden. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrerflucht, Nötigung im Straßenverkehr, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie Beleidigung. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zur Identität des BMW-Fahrers machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

