Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall nach dem Tanken

Hagen (ots)

Am 09.09.2023 in den frühen Abendstunden tankte ein 61jähriger Daihatsu-Fahrer seinen Pkw an einer Tankstelle in der Elseyer Straße . Als dieser anschließend von dem Tankstellengelände wieder in die Elseyer Straße fuhr, kam es zu einer Kollision mit einem 44jährigen Radfahrer der zu dem Zeitpunkt die Elseyer Straße befuhr. Der Radfahrer stürzte zu Boden, verletzte sich leicht und geringer Sachschaden entstand.

