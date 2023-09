POL-HA: Trunkenheit im Straßenverkehr

Hagen-Haspe (ots) - Am Donnerstag, 07.09.2023, ließ eine 22-Jährige ihren VW gegen 17 Uhr in der Straße Im Deerth unverschlossen zurück. Auch der Fahrzeugschlüssel verblieb im PKW. Wenig später bemerkte sie, dass sich ein Unbekannter ihres VWs bemächtigte hatte und losfuhr. Sie verständigte die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung fanden Beamte den PKW in der ...

