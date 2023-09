Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub am Theatervorplatz - 33-Jähriger vorläufig festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 07.09.2023, rückten mehrere Streifenwagen zum Theatervorplatz an der Elberfelder Straße aus. Dort meldeten Zeugen gegen 13 Uhr eine Schlägerei. Die Beamten trafen dort auf mehrere streitende Personen. Ersten Ermittlungen zufolge kam es wenige Minuten zuvor zu seinem versuchten Raub. Ein 33-Jähriger traf auf einen 26-Jährigen. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Hintergrund war offenbar geliehenes und nicht zurückgezahltes Geld. Der 33-Jährige schlug dem 26-Jährigen mit der Faust in das Gesicht und versuchte diesem erfolglos das Mobiltelefon zu entwenden. Dies misslang, als Zeugen Mitarbeiter des Ordnungsamtes ansprachen, welche sich zufällig vor Ort befanden. Die Polizisten nahmen den Räuber vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

