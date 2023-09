Polizei Hagen

POL-HA: PKW gestohlen - 39-Jähriger mit Haftbefehl nach Fahndung gestellt

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag, 07.09.2023, ließ eine 22-Jährige ihren VW gegen 17 Uhr in der Straße Im Deerth unverschlossen zurück. Auch der Fahrzeugschlüssel verblieb im PKW. Wenig später bemerkte sie, dass sich ein Unbekannter ihres VWs bemächtigte hatte und losfuhr. Sie verständigte die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung fanden Beamte den PKW in der Hördenstraße auf. Ein Zeuge wies auf einen 39-Jährigen hin, der das Fahrzeug soeben abgestellt hatte. Der Mann hatte keinen Führerschein und wurde mit einem Haftbefehl gesucht. Die Polizisten nahmen den 39-Jährigen fest und legten eine Anzeige vor. Nach der Spurensicherung der Kripo konnte das Auto an ihre Besitzerin übergeben werden. (hir)

