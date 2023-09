Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf E-Scooter unterwegs

Hagen (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am 08.09.2023 um 16.20 Uhr einen 14-Jährigen. Er war mit seinem E-Scooter zuvor an der Straße Am Sportpark gefahren. Bei einer Überprüfung des E-Scooters stellten die Beamten fest, dass dieser baulich verändert wurde und nun eine höhere Geschwindigkeit als erlaubt erreicht. Zum Führen des Fahrzeugs ist dadurch eine Fahrerlaubnis erforderlich. Das der Fahrer nicht in Besitz einer solchen war untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

