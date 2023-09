Polizei Hagen

POL-HA: Mann bedroht Polizistin mit Messer und wirft Spielzeugpistole weg

Hagen-Lennetal (ots)

In der Dümpelstraße randalierte ein 26-Jähriger am Samstag (09.09.) auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses und warf mit Steinen diverse Fenster ein. Zwei Polizistinnen trafen gegen 16.20 Uhr auf den Hagener, der lautstark schrie. Als eine Beamtin den Mann ansprach, hielt er ein Küchenmesser in der Hand und ging einen Schritt auf sie zu. Die Polizistin bedrohte den Randalierer mit ihrer Dienstwaffe und brachte ihn dazu, das Messer auf den Boden zu werfen. Der 26-Jährige zog darüber hinaus einen schwarzen Gegenstand aus dem Hosenbund und warf diesen ebenfalls weg. Anschließend flüchtete der Mann durch ein offenes Fenster in eine Erdgeschosswohnung. Dort konnte er durch die Beamtinnen und weitere Einsatzkräfte fixiert werden. Der Mann leistete Widerstand, versuchte sich gegen die Maßnahmen zu wehren und wollte sich immer wieder befreien. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem schwarzen Gegenstand, den der Hagener weggeworfen hatte, um eine Spielzeugpistole handelte. Ein Anwohner gab bei der Aufnahme des Sachverhaltes an, dass er vor dem Eintreffen der Polizei ebenfalls von dem 26-Jährigen mit der Spielzeugwaffe und dem Messer bedroht wurde, nachdem er ihn auf sein lautes Geschrei ansprach. Der 26-Jährige musste zwangseingewiesen werden. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizistin, wegen Sachbeschädigung sowie Bedrohung. (arn)

