Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Brennendes Sportboot auf dem Strelasund - zwei Personen unverletzt gerettet

Stralsund (ots)

Am 01.05.2023 gegen 14:35 Uhr kam es auf einem Motorboot auf dem Strelasund vor Drigge zu einem Brand im Bereich des Maschinenraumes. Die zweiköpfige Besatzung hatte zuvor Unregelmäßigkeiten am Motor festgestellt, ging daraufhin vor Anker und wollte der Ursache nachgehen. Beim Öffnen des Maschinenraums kamen dem Schiffsführer sofort Flammen entgegen und es blieb nur noch die Alarmierung von Rettungskräften. Durch das in der Nähe befindliche Polizeiboot "Ummanz" konnten die beiden Eheleute aus Stralsund zügig aufgenommen und betreut werden. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die Brandbekämpfung an Bord des Motorbootes führte anfänglich das Bundespolizeiboot "Prignitz" durch Kühlen des Oberdecks durch. Kameraden der Feuerwehren Stralsund und Rügen löschten den Brand unter Atemschutz. Das Motorboot blieb schwimmfähig. Das Seenotrettungsboot "Herta Jeep" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) übernahm das Ehepaar vom Polizeiboot "Ummanz". Es blieb unverletzt. Die Seenotretter schleppten das havarierte Motorboot sicher in einen Hafen und brachten dort Ölsperren der Feuerwehr aus.

