Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Feuerwehreinsatz an Bord eines Seeschiffes im Stadthafen Sassnitz

Sassnitz (ots)

In den frühen Abendstunden des 28.04.2023 wurde die freiwillige Feuerwehr Sassnitz wegen eines Brandes an Bord eines Schiffes in den Stadthafen Sassnitz gerufen. Der Schiffsführer eines niederländischen Offshore- Versorgers hatte die Feuerwehr wegen eines möglichen Brandes im Maschinenraum des Schiffes alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort konnte jedoch kein Feuer festgestellt werden. Allerdings hatte die automatische Feuerlöschanlage im Maschinenraum ausgelöst. Ob es sich tatsächlich um einen Brand handelte, oder ob es sich um einen technische Defekt der automatischen Löscheinrichtung handelt, untersuchen zur Zeit Ermittler der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz. Bis zum Abschluss der Ermittlungen darf das Schiff den Hafen von Sassnitz nicht verlassen.

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell