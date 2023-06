Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Unna (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Werler Straße in Hemmerde sind am Montagnachmittag (26.06.2023) zwei Fahrer schwer verletzt worden.

Gegen 16.05 Uhr fuhr ein 44-jähriger Unnaer auf der Werler Straße in Richtung Werl. In Höhe der Einmündung Auf dem Winkel musste er als Linksabbieger verkehrsbedingt anhalten, was ein nachfolgender 22-jähriger Unnaer zu spät bemerkte und nahezu ungebremst auffuhr.

Beide Fahrer verletzten sich so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden mussten. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 16 000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Werler Straße in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell