Polizei Hagen

POL-HA: Ein Toter und drei Schwerverletzte nach einem Verkehrsunfall in der Volmetalstraße

Hagen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Volmetalstraße wurde am Dienstagnachmittag (12.09.2023) ein 22-jähriger Mann aus Lüdenscheid getötet. Drei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Der 22-Jährige befuhr gegen 16.50 Uhr die Volmetalstraße in Richtung Delstern. Auf dem Beifahrersitz befand sich sein 18-jähriger Bruder. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Lüdenscheider nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierten frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter (Renault). Durch die Wucht des Aufpralls verstarb der 22-jährige noch an der Unfallstelle. Sein Bruder wurde schwerverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Spezialklinik geflogen werden. Die Insassen des Kleintransporters wurden ebenfalls schwer verletzt und mussten nach notärztlicher Versorgung in Hagener Krankenhäuser gebracht werden. Bei ihnen handelt es sich um eine Ehepaar aus Dortmund (20 und 18 Jahre alt). Ein VU-Aufnahme-Team aus Bochum wurde alarmiert und hat den Unfall aufgenommen. Während der Unfallaufnahme wurde die Volmetalstraße komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sch)

