Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Tödlicher Unfall; Bad Fal./Bispingen: Planenschlitzer an der A7; Bomlitz: Unfall mit zwei verletzten Kindern; Walsrode: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt; Soltau/A7: Unfall am Stauende

Heidekreis (ots)

21.09.2023 / Tödlicher Unfall

Walsrode: Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Donnerstagvormittag ein Auto von der Landesstraße 160, zwischen Kirchboitzen und Südkampen, ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Das Fahrzeug wurde anschließend zurück auf die Straße geschleudert und geriet in Brand. Der Fahrzeugführer, dessen Identität noch nicht abschließend geklärt ist, konnte das vollständig ausgebrannte Fahrzeug nicht mehr verlassen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bei der Polizei Walsrode unter 05161-48640.

21.09.2023 / Planenschlitzer an der A 7

Bad Fallingbostel/Bispingen: Der Polizei wurden mehrere Fälle von sogenannten Planenschlitzern gemeldet. Demnach haben die unbekannten Täter im Zeitraum von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 02:30 Uhr, mehrere Planen von Sattelzügen aufgeschlitzt. Die tatbetroffenen Sattelzüge standen auf dem Parkplatz Wolfsgrund und auf der Raststätte Lüneburger Heide. Ob und wieviel Diebesgut erlangt wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

21.09.2023 / Unfall mit zwei verletzten Kindern

Bomlitz: Am Donnerstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich Papiermacherkamp/Schulstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 26-jährige Unfallverursacher übersah an der Kreuzung ein vorfahrtberechtigtes Auto, das unter anderem mit zwei Kindern im Alter von 4 und 5 Jahren besetzt war. Die Kinder sowie der 34-jährige Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

21.09.2023 / Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Walsrode: Eine 77-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz der Heide-Werkstätten in der Otto-Hahn-Straße zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt. Der 63-jährige Unfallverursacher drückte die Dame beim Rangieren mit seinem Sprinter gegen ein geparktes Fahrzeug. Durch sofortiges Stoppen und Zurücksetzen des Sprinters wurde die Fußgängerin nur leicht verletzt.

21.09.2023 / Unfall am Stauende

Soltau/A 7: Zu einem Unfall am Stauende kam es am Donnerstagmittag auf der Autobahn 7, Höhe Soltau in Fahrtrichtung Hannover. Ein 47-jähriger Transporter-Fahrer übersah hier das Stauende und fuhr in ein stehendes Auto, das wiederum auf einen LKW aufgeschoben wurde. Die 55-jährige Autofahrerin und der Unfallverursacher wurden bei diesem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

