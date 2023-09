Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falscher Trödelsammler stiehlt Schmuckschatulle - Polizei rät zur Vorsicht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, An der Schwefelquelle 04.09.2023, 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Ein falscher Trödelsammler hat sich am Montagmittag Zugang zu zwei Häusern in der Straße An der Schwefelquelle erschlichen und in einem Fall den Eigentümern Schmuck und eine Gehhilfe gestohlen.

Am Montagmittag hielt sich der 68-jährige Besitzer eines Einfamilienhauses in seiner Garage auf, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte gab sich als Trödelsammler aus, der in Kürze in Salzgitter einen Laden eröffnen wolle und nun auf der suche nach alten Sachen sei. Der 68-Jährige gab zunächst an, keinen Trödel zu besitzen. Schließlich gelang es dem Unbekannten dennoch, gemeinsam mit dem Hausbesitzer auf dem Dachboden nach geeigneten Gegenständen zu suchen. Nachdem der Betrüger sich Stühle ausgesucht hatte, gab er an, seinen Pkw zu holen und ließ den Senior auf dem Dachboden zurück. Im Haus traf der Unbekannte auf die Ehefrau und ließ sich von ihr Schmuck zeigen. Als sie eine Dose mit dem Schmuck abstellte, um weiter nach Trödel zu schauen, nutzte der Täter die Gelegenheit und verließ mitsamt der Schmuckdose und einer Gehhilfe das Haus. Dies bemerkte die Frau jedoch erst, nachdem der falsche Trödelsammler nicht wie gesagt mit seinem Auto zurückkehrte.

Ermittlungen ergaben, dass der Täter einige Häuser weiter ebenfalls geklingelt hatte und ins Haus gelassen wurde. Glücklicherweise wurde dort nichts gestohlen.

Der Täter sprach deutsch mit einem Akzent und hatte ein südosteuropäisches Aussehen. Er hatte eine kräftige Statur, kurze dunkle Haare und einen drei-Tage-Bart. Er trug ein weißes T-Shirt, helle Jeans und dünne graue Gartenhandschuhe.

Die Polizei warnt eindringlich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. Täter sind sehr einfallsreich und finden Möglichkeiten die Eigentümer abzulenken oder fortzuschicken, um dann selbst Gegenstände zu stehlen oder Mittäter ebenfalls in die Wohnung zu lassen. Im Zweifelsfall sollte die Polizei verständigt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell