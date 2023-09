POL-WOB: Fahrzeugführer nach Zeugenhinweis mit 1,74 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kleiststraße 29.08.2023, 01.10 Uhr In der Nacht zu Dienstag befuhr ein alkoholisierter 30-jähriger E-Scooter-Fahrer die Kleiststraße in Wolfsburg Einer Streifenbesatzung der Wolfsburger Polizei fiel der E-Scooter-Fahrer in der Nacht in der Kleiststraße auf, der in erheblichen Schlangenlinien vor ihnen herfuhr und die gesamte Fahrbahn einnahm. Das Anhalten gestaltete sich zunächst ...

