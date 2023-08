Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooter-Fahrer mit 1,88 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße

29.08.2023, 01.10 Uhr

In der Nacht zu Dienstag befuhr ein alkoholisierter 30-jähriger E-Scooter-Fahrer die Kleiststraße in Wolfsburg

Einer Streifenbesatzung der Wolfsburger Polizei fiel der E-Scooter-Fahrer in der Nacht in der Kleiststraße auf, der in erheblichen Schlangenlinien vor ihnen herfuhr und die gesamte Fahrbahn einnahm. Das Anhalten gestaltete sich zunächst schwierig und gelang beim dritten Versuch. Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch fest. Zudem zeigte er deutliche Ausfallerscheinungen. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Eine daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen. Der 30-Jährige war so stark alkoholisiert, dass er seinen Weg nicht alleine fortsetzen konnte und wurde bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Einen Führerschein hat der 30-Jährige nicht.

Gegen den Wolfsburger wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell