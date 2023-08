Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sexueller Übergriff auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Königslutter (ots)

Königslutter, Bundesstraße 1, Waldparkplatz 23.08.2023, 16.30 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 1 in Königslutter zu einem sexuellen Übergriff zu Nachteil einer 48-jährigen Frau aus dem Landkreis Helmstedt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 48-Jährige stand mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz an der B1 gegenüber der Abzweigung nach Lelm. Plötzlich näherte sich ihr von hinten ein unbekannter Mann und griff der Frau in den Nacken. Im weiteren Verlauf kam der Unbekannte der 48-Jährigen immer näher und begann sie unsittlich zu berühren. Nachdem die Frau ihn aufforderte dies zu unterlassen und ihn wegstieß, wurde der Täter zunehmend aggressiver und schlug und trat mehrfach auf die Frau ein. Die 48-Jährige wehrte sich erheblich und begann zu schreien. Erst dann ließ der Täter von ihr ab und lief zu einem in der Nähe geparkten Zweirad. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Der Täter war etwa 40 Jahre, ca. 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte kurze etwas lichte Haare und entsprach einem nordafrikanischen Phänotyp. Er trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Jogginghose, mit weißem Streifen an der Seite.

Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder die in der Vergangenheit ähnliche Begegnungen hatten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05321/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell