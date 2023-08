Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erneut betrügen falsche Polizeibeamte LKW-Fahrer - Täter erbeuten 1100 Euro

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hattorf, Brandgehaege

23.08.2023, 15.00 Uhr bis 15.10 Uhr

Am Mittwochnachmittag gelang es zwei unbekannten Tätern in der Straße Brandgehaege in Wolfsburg von einem türkischen LKW-Fahrer 1100 Euro zu erbeuten. Bei einem weiteren türkischen LKW-Fahrer scheiterte der Versuch.

Der 23-jährige LKW-Fahrer aus der Türkei verließ am Mittwochnachmittag mit seinem LKW den Parkplatz eines Supermarktes im Gewerbegebiet in Hattorf und bog auf die Straße Brandgehaege ab. Plötzlich fuhr ein Pkw Honda Civic vor seinen LKW und es stiegen zwei Männer aus, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Auf Englisch wurde dem 23-Jährigen erklärt, dass es sich um eine Verkehrskontrolle handeln würde. Einer der Männer ging mit einem unbekannten Gerät an die Ladung des LKW. Das Verhalten der Unbekannten kam dem LKW-Fahrer merkwürdig vor, so dass er der Aufforderung, sein Portemonnaie herauszugeben nicht nachkam.

Daraufhin gingen die Unbekannten zu einem LKW, der sich hinter dem Fahrzeug des 23-Jährigen befand.

Gegenüber dem 24-jährigen türkischen LKW-Fahrer gaben sich die Täter ebenfalls als Polizeibeamte aus und forderten ihn auf, im Rahmen der von ihnen durchgeführten Kontrolle sein Portemonnaie und seine Fahrzeugpapiere auszuhändigen. Als einer der Täter das Portemonnaie in der Hnad hatte, entnahm er die darin befindlichen 1100 Euro und ging zügig zu seinem Pkw. Beide Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Ein Täter soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Er hatte einen bräunlichen Teint, kurze schwarze Haare und einen drei-Tage-Bart. Zudem trug er eine schwarze Schussweste. Eine Beschreibung des zweiten Täters liegt nicht vor.

Da zur Tatzeit grundsätzlich reger Personenverkehr auf dem dortigen Parkplatz und Umgebung herrscht, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können. Anrufe werden unter der Telefonnummer 05361/46460 entgegen genommen.

