POL-WOB: Erneut Strohballen angezündet - Polizei sucht Zeugen

Königslutter (ots) - Am Dienstagabend setzte ein unbekannter Täter auf einem Feld in der Straße Sandweg in Glentorf etwa 170 gestapelte Strohballen in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Am späten Dienstagabend entdeckte ein aufmerksamer Zeuge die brennenden Strohballen auf einem Feld am Sandweg und verständigte umgehend die Feuerwehr. Trotz zeitnahen Eintreffens und sofortiger Löscharbeiten konnten die Ballen ...

