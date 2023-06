Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Frau fährt nach Zusammenstoß mit Motorradfahrer davon

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Vennstraße/Hellweg sind am Montagnachmittag eine Autofahrerin und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 55-jährige Motorradfahrer aus Dorsten gegen 16.15 Uhr vom Hellweg nach links in die Vennstraße abbiegen, um weiter in Richtung Glück-Auf-Straße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Autofahrerin. Der Beifahrer aus dem Auto half dem Motorradfahrer kurz auf, danach fuhr die Fahrerin allerdings - mit dem Beifahrer - davon. Sie konnte wenig später ermittelt werden. Wie sich herausstellte, ist die 43-Jährige aus Dorsten nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

