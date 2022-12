POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L3261

Pfungstadt (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (1.12.) verschafften sich maskierte Kriminelle gegen 1.30 Uhr Zutritt zu einer Lagerhalle in der Ostendstraße. Hierzu hebelten die Eindringlinge nach bisherigen Erkenntnissen zwei Türen auf und gelangten dadurch in die Räume. Anschließend flüchteten die Täter. Ob und was die Kriminellen entwendet haben, wird nun ...

