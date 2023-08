Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 170 Strohballen in Brand gesetzt - Hoher Schaden

Königslutter (ots)

Am Dienstagabend setzte ein unbekannter Täter auf einem Feld in der Straße Sandweg in Glentorf etwa 170 gestapelte Strohballen in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Am späten Dienstagabend entdeckte ein aufmerksamer Zeuge die brennenden Strohballen auf einem Feld am Sandweg und verständigte umgehend die Feuerwehr. Trotz zeitnahen Eintreffens und sofortiger Löscharbeiten konnten die Ballen nicht gerettet werden.

Erst am Dienstagmorgen hatte ein Unbekannter einen anderen Stapel auf dem Feld in Brand gesetzt. Auch hier entstand hoher Schaden.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

