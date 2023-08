Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bürogebäude - Täter entkommen unerkannt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Südertor

20.08.2023, 17.00 Uhr bis 21.08.2023, 05.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Gebäude in der Straße Südertor in Helmstedt ein und entwendeten einen Laptop.

Eine Mitarbeiter stellte am Montagmorgen beim Betreten ihres Büros fest, dass ein Fenster offen stand und das Büro durchwühlt worden war. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme wurden weitere aufgebrochene Schränke in anderen Büros entdeckt.

Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter einen Laptop.

Zeugen, die im tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell