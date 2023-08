Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrradfahrer mit 2,3 Promille unterwegs - Zeuge verhindert Weiterfahrt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Emmerstedt, Hauptstraße

21.08.2023, 16.20 Uhr

Am Montagnachmittag fuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Emmerstedt hinter einem 55-jährigen Fahrradfahrer in Richtung Süpplingenburg. Da der Zweiradfahrer erhebliche Schlangenlinien fuhr, überholte der Pkw-Fahrer nicht, sondern verständigte den Notruf der Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten ergab sich in Höhe eines Feldweges eine Gelegenheit, dass der Zeuge den 55-Jährigen anhalten konnte, bevor noch ein Unfall geschah. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten diese Atemalkohol und Ausfallerscheinungen bei dem Fahrradfahrer feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab einen Promillewert von 2,3, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Diese wurde in der Helmstedter Klinik entnommen.

Dem 55-Jährigen wurde vorerst die Weiterfahrt mit den Fahrrad untersagt; eine Fahrerlaubnis hat er nicht.

