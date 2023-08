POL-WOB: Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Unfall - 1,75 Promille

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Allerpark, Parkplatz 20.08.2023, 09.30 Uhr Wolfsburg, Stadtmitte, Braunschweiger Straße, Theaterparkplatz 20.08.2023, 03.15 Uhr Am Sonntagmorgen setzte ein unbekannter Täter zwei Pkw auf Parkplätzen an der Braunschweiger Straße und im Allerpark in Wolfsburg in Brand. Es entstanden Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Ermittlungen ...

mehr