Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Pkw in Brand gesetzt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerpark, Parkplatz

20.08.2023, 09.30 Uhr

Wolfsburg, Stadtmitte, Braunschweiger Straße, Theaterparkplatz 20.08.2023, 03.15 Uhr

Am Sonntagmorgen setzte ein unbekannter Täter zwei Pkw auf Parkplätzen an der Braunschweiger Straße und im Allerpark in Wolfsburg in Brand. Es entstanden Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Sonntagmorgen bemerkte ein aufmerksamer Zeuge auf dem Theaterparkplatz einen brennenden Skoda und verständigte umgehend die Feuerwehr. Bei dem Brand wurde der Pkw erheblich beschädigt.

Einige Stunden später wurde der Polizei ein abgebrannter Pkw auf einem Parkplatz im Allerpark gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der VW Golf vollständig ausgebrannt und die Flammen größtenteils bereits erloschen.

In beiden Fällen gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

