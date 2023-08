Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Audis entwendet - über 30.000EUR Schaden

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Im Bohnenkampe

Danndorf, Schützenplatz

In der Nacht vom 18.08.2023 auf den 19.08.2023 wurde in Helmstedt ein weißer Audi entwendet. Der Fahrzeughalterin entstand dadurch ein Schaden von ca. 16.000EUR.

Als die Eigentümerin gegen 05:30 Uhr zu Fuß den Arbeitsweg antrat, stand der sieben Jahre alte Wagen noch vor der Tür. Durch die Polizei in Bautzen wird gegen 09:30 Uhr zum Erstaunen der Geschädigten ein Verkehrsunfall mit ihrem PKW aufgenommen und an die Polizei in Helmstedt gemeldet, woraufhin die Beamten die Eigentümerin in Kenntnis setzten.

In der gleichen Nacht wurde in Danndorf ein ebenfalls sieben Jahre alter, schwarzer Audi entwendet. Hier entstand der Fahrzeughalterin ein Schaden von ca. 15.500EUR. Die Danndorferin hatte ihren Wagen am Vorabend ordnungsgemäß in ihrer Einfahrt abgeparkt. Entsetzt stellte sie am Morgen fest, dass der PKW nun nicht mehr an Ort und Stelle war. Auch hier nahmen die Beamten eine Strafanzeige auf.

Im Laufe des Tages wurde bekannt, dass auch in Groß Twülpstedt an zwei Tatorten versucht wurde, Audis zu entwenden. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohnern oder Autofahrern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

