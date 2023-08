POL-MG: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger bei Blaulichtfahrt der Feuerwehr

Mönchengladbach (ots) - Der 53-Jährige Wolfgang G. aus Mönchengladbach wird seit Donnerstag, 10.08.2023 vermisst. Aktuell liegen aufgrund der Gesamtumstände Anhaltspunkte dafür vor, dass sich Wolfgang G. in einer Gefahr für Leib und Leben befindet. Die bisherigen polizeilichen Such- und Ermittlungsmaßnahmen in dieser Vermisstensache verliefen negativ. Die Ermittlungen zu seinem Aufenthalt dauern an. Die Polizei ...

