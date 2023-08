POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Wolfgang G.

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Mittwoch, 9. August, 22 Uhr und Donnerstag, 10. August, 8.30 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage an der Straße Mühlenpesch in Venn verschafft. Sie entwendeten einen E-Scooter sowie diverse, hochpreisige Werkzeuge. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr) Rückfragen von Journalisten bitte an: ...

