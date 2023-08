POL-MG: Einbruch in Garage

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 10. August, gegen 3.30 Uhr einen 40-Jährigen im Gebäude des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes beraubt. In der Nähe des Haupteinganges stellte sich dem 40-Jährigenen eine Person in den Weg, vier weitere Männer umzingelten ihn. Sie fragten zunächst nach einer Zigarette, forderten dann unter Androhung von Gewalt die Geldbörse. Einige der Täter griffen in ...

