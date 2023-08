Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht mit einem verletzen Radfahrer

Mönchengladbach (ots)

Ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr die Oskar-Kühlen-Straße aus Richtung Bismarckplatz kommend und beabsichtigte nach rechts in die Stephanstraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam ihm ein roter Pkw entgegen, der die Stephanstraße entgegengesetzt der vorgegebenen Fahrtrichtung (Einbahnstraße) befuhr. Als der Radfahrer den Pkw wahrnahm, erschrak er und zog die Vorderradbremse seines Rades so stark, dass er über den Lenker auf die Straße stürzte. Durch den Sturz zog er sich vermutlich eine Fraktur des linken Armes zu und wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der rote Pkw entfernte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, in Richtung Bismarckplatz. Weitere Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrer(-in) konnten an der Unfallstelle nicht erlangt werden. Die Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer: 02161-290 bei der Polizei zu melden.

