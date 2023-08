Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter greifen Jugendliche an - Opfer leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Halberstädter Straße 21.08.2023, 21.00 Uhr

Am Montagabend wurden zwei 16 und 18 Jahre alte Wolfsburger in der Halberstädter Straße in Wolfsburg von bisher unbekannten Tätern aus einer größeren Personengruppe heraus angegriffen und leicht verletzt.

Die Wolfsburger hielten sich am Montagabend mit Freunden im Bereich einer Parkpalette in der Halberstädter Straße auf, als etwa 15 jüngere, männliche Personen arabischen Phänotyps, auf die kleine Gruppe zuging. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten einige der etwa 15 bis 17 Jahre jungen Männer unvermittelt Streit und fingen an, die Wolfsburger und deren Begleitung zu schubsen. Die kleine Gruppe wollte dem Konflikt aus dem Weg gehen, wurde jedoch nicht in Ruhe gelassen. Kurze Zeit später griff ein unbekannter Täter den 16-Jährigen und ein weiterer unbekannter Täter, ebenfalls aus der Personengruppe, den 18-Jährigen an. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe in unbekannte Richtung.

Beide Wolfsburger wurden bei dem Angriff verletzt und mussten in der Folge im Klinikum behandelt werden.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell