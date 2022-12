Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß mit E-Scooter

Brilon (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 08.15 Uhr auf der Hubertusstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer 31-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Brilon. Die Brilonerin war mit ihrem E-Scooter auf der Hubertusstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich der Friedrichstraße stieß sie mit einem Auto zusammen. Am Steuer saß eine etwa 30-jährige Frau mit dunklem lockigen Haar und einer Brille. Kurz nach dem Unfall sprach sie mit der E-Scooter-Fahrerin, fuhr jedoch anschließend davon. Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise auf die Fahrerin des Autos geben können. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

