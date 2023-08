Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 28-Jähriger verletzt zwei Frauen und Polizeibeamtin leicht - Einweisung in Psychiatrische Klinik

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Willy-Brandt-Platz

23.08.2023, 08.10 Uhr

Ein psychisch auffälliger 28-jähriger Wolfsburger griff am Mittwochmorgen am Wolfsburger Hauptbahnhof zwei 58 und 32 Jahre alte Frauen an und eine 25-jährige Polizeibeamtin an und verletzte alle leicht.

Die 58 Jahre alte Frau aus Seelze hielt sich am frühen Mittwochmorgen im Bahnhofsgebäude auf, als sie unvermittelt von dem 28-Jährigen von hinten in den Rücken getreten wurde. Noch bevor die Frau reagieren konnte, flüchtete der Täter aus dem Bahnhofsgebäude. Die Frau wurde bei dem Tritt leicht verletzt. Sie verständigte umgehend die Polizei und gab eine Personenbeschreibung durch.

Vor dem Bahnhof wartete eine 32-jährige Frau aus Hannover. Der 28-Jährige fragte die Frau nach einer Zigarette. Nachdem er eine bekam, schlug er der Hannoveranerin plötzlich gegen die Beine und verletzte diese dadurch leicht.

Nahezu zeitgleich trafen die verständigten Polizeibeamten und sprachen den Täter an. Dabei zeigte er sich aggressiv und griff plötzlich eine Polizeibeamtin an, in dem er ihr eine brennende Zigarette in das Gesicht schnippte. Dabei zog sich die Beamtin leichte Verbrennungen zu.

Der 28-Jährigen wurde in Gewahrsam genommen. Zuvor wurden ihm aufgrund seines Verhaltens Handfesseln angelegt. Nach einer medizinischen Begutachtung durch einen Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes erfolgte eine Einweisung in eine Spezialklinik.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell