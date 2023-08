Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Tankstelle - Täter entkommen mit Tresor

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Hinterm Hagen

24.08.2023, 00.40 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in eine Tankstelle in der Straße Hinterm Hagen im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben ein und erbeuteten einen Tresor. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit unbekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren unbekannte Täter mit zwei Pkw auf das Tankstellengelände und verschafften sich gewaltsam über die Haupteingangstür Zutritt zum Innenraum. Dort machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und verluden diesen in einen der Pkw. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge, eventuell bereits im Vorfeld der Tathandlung, gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell