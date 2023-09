Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Roller-Fahrer verursacht mit 1,71 Promille Unfall

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Elzweg

03.09.2023, 20.30 Uhr

Ein alkoholisierter 59-jähriger Roller-Fahrer fuhr am Sonntagabend auf der Straße Elzweg in Helmstedt in ein geparktes Auto und verletzte sich dabei leicht. An den fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der 59-jährige Helmstedter befuhr mit seinem Roller den Elzweg in Richtung Kantstraße als er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und gegen einen geparkten Honda stieß. Dabei kam der 59-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkohol fest und ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab einen Promillewert von 1,71. Daraufhin wurde bei dem Helmstedter eine Blutprobe angeordnet, die in der Klinik in Helmstedt entnommen wurde. Der Führerschein des Roller-Fahrer wurde sichergestellt.

