POL-F: 230618 - 0701 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitag, den 16. Juni 2023, kam es gegen 19.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3. Dabei wurden zwei Personen leicht, und eine Person schwer verletzt. Zwei Fahrspuren mussten bis ca. 20.30 Uhr gesperrt werden, der Verkehr staute sich auf bis zu vier Kilometer.

Der 45 Jahre alte Fahrzeugführer eines Mercedes ML befuhr die Bundesautobahn 3 in Richtung Würzburg. Bereits ab dem Autobahnkreuz Wiesbaden fiel der Fahrer Zeugen durch riskante Fahrmanöver auf. Im Bereich der Autobahnausfahrt Frankfurt -Süd fuhr er dann mit hoher Geschwindigkeit einem auf der linken Fahrspur vorausfahrenden Fahrzeug, einem Mercedes Vito, auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes Vito in eine vorausfahrende Mercedes E-Klasse geschoben. Zwei Mitfahrer im Mercedes Vito wurden leicht, einer schwer verletzt; er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Ein bei dem Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Während der Unfallaufnahme fielen zwei Fahrzeugführer auf, die die Unfallszene beim Vorbeifahren mit ihren Smartphones filmten. Die Handyverstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, sie wurden entsprechend geahndet.

