Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (399/2023) Autobahnpolizei Göttingen: Erhebliche Verkehrsstörung nach Verkehrsunfall auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord in Fahrtrichtung Süden

Göttingen (ots)

(zk) Nach einem Verkehrsunfall auf der BAB 7 in Höhe Göttingen / Holtensen kommt es momentan ab der AS Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Kassel zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit Rückstau auf mehreren Kilometern Länge. Grund hierfür sind umfangreichere Bergemaßnahmen mit einspuriger Verkehrsführung über den Hauptfahrstreifen in Höhe der Unfallstelle, sowie erhebliches Verkehrsaufkommen durch den Ferienreiseverkehr.

Die ortkundigen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den betreffenden Bereich weiträumig zu umfahren; nach Möglichkeit sind bereits an den Anschlussstellen Northeim die Umleitungsstrecken zu nutzen, da die AS Nörten-Hardenberg staumäßig überlastet ist.

Es wird nachberichtet.

