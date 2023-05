FW-Radolfzell: Gekentertes Boot

Feuerwehr Radolfzell

Zum zweiten Einsatz auf dem Bodensee am Vatertag wurde die Feuerwehr zusammen mit der DLRG in den Bereich Gundholzen alarmiert. Dort sollte laut Meldung ein Segelboot gekentert sein und sich noch mehrere Personen an Bord bzw. im Wasser befinden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen umgekiptten Segelkatamaran handelte. Die Regattaleitung war bereits mit einem Motorboot vor Ort. Der betroffene Segler konnt zusammen mit der Regattaleitung das Segelboot eigenständig wieder aufrichten. Ein Eingreifen der Rettungskräfte war nicht notwendig.

