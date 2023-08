Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (397/2023) Klein-Lkw verliert Kalkschotter - A7 über ca. 200 Meter verunreinigt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

A7 Richtungsfahrbahn Hannover, Gemarkung Parensen, zwischen den Anschlussstellen Göttingen- Nord und Nörten-Hardenberg

Donnerstag, der 17. August 2023, gegen 19:55 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (lg) - Am gestrigen Abend (17.08) ist es auf der A7, Gemarkung Parensen (Landkreis Northeim), zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hannover gekommen, da ein LKW mutmaßlich einen Teil seiner Ladung verloren hat.

Die Beamten der Göttinger Autobahnpolizei stellten beim Eintreffen an der Einsatzörtlichkeit eine Verschmutzung der Fahrbahn durch ein Kalkschotter-Gemisch fest, das sich in der Zwischenzeit auf drei Fahrstreifen verteilt hatte. Die Beamten sorgten mit eigenen Mitteln dafür, dass zumindest ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Zwei Fahrstreifen waren über die gesamte Dauer der Reinigungsarbeiten für etwa vier Stunden gesperrt. Die sich anschließenden Reinigungsarbeiten erfolgten durch VIA Niedersachsen.

Hinweis auf möglichen Verursacher

Ein betroffener Autofahrer, dessen Fahrzeug durch das aufgewirbelte Kalkschotter-Gemisch beschädigt wurde, gab einen Hinweis auf ein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen, kurz hinter der Unfallstelle. Hierbei soll es sich um einen mutmaßlich dunkelrot/orange-roten 7,5 t Lkw, der Marke Daimler/Modell Atego, gehandelt haben, an dem zwei Personen im Begriff waren, die linke Seite der geöffneten Ladewand zu schließen.

Nähere Hinweise zum Verursacher sind bislang nicht bekannt. Die Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallverursacher oder Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Göttingen unter Telefon 0551- 491 6515 zu melden.

