POL-GÖ: (396/2023) Einbruch und Vandalismus in Kulturzentrum im Göttinger Hagenweg - Gesamtschadenshöhe noch unbekannt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Hagenweg

Nacht zu Mittwoch, 16. August 2023

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Einbruch in ein Kulturzentrum im Göttinger Hagenweg ist in der Nacht zu Mittwoch (16.08.23) ein Gesamtschaden in Höhe von vermutlich mehreren Tausend Euro entstanden. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise gibt es bislang nicht.

Nach erstem Stand drangen die Einbrecher vermutlich durch ein Fenster in das Veranstaltungsgebäude ein. Im Innern wurden anschließend mehrere Räume gewaltsam geöffnet, durchwühlt und noch zusätzliche Schäden durch Vandalismus verursacht.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstige sachdienliche Beobachtungen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

