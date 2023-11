Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei Haftbefehle vollstreckt

Görlitz, Bad Muskau (ots)

Am Freitag, den 17. November 2023, nahmen Bundespolizisten einen Weißrussen, einen Deutschen und einen Polen fest. Der 45-jährige Weißrusse war am frühen Morgen in der Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße erschienen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen vor. Der Mann wurde vom Amtsgericht Neu-Ulm wegen Diebstahls zur Zahlung von 287,50 Euro verpflichtet. Der 38-jährige Deutsche wurde am Nachmittag in Bad Muskau kontrolliert. Er schuldete der Justizkasse noch 3003,00 Euro, zu deren Zahlung ihn das Amtsgericht Hoyerswerda wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort verurteilt hatte. In den Abendstunden wurde der 30-jährige Pole in Görlitz kontrolliert. Auch er hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 825,00 Euro zu begleichen. Der Pole wurde vom Amtsgericht Leipzig ebenfalls wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort zur Zahlung einer Geldstrafe verpflichtet. Alle drei Verurteilen beglichen ihre Geldstrafen und reisten weiter.

