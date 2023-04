Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Gefährdung des Straßenverkehrs mit Verkehrsunfall +++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person +++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 28.04.2023, 08:38 Uhr, meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen unsicheren Fahrzeugführer, welcher sich mit seinem Daimler-Benz aus Osterholz auf der B 212 in Richtung Nordenham befindet. Das Fahrzeug wird in Schlangenlinienfahrt, auch unter Nutzung der Gegenfahrspur, geführt. Es ist auch schon fast zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw gekommen. Der Daimler-Benz wird durch den Zeugen bis zum Parkplatz der Heliosklinik verfolgt, wo es schließlich zu weiteren Auffälligkeiten und zu zwei leichten Verkehrsunfällen mit dort geparkten Fahrzeugen gekommen ist. Unter anderem wurde auch der Pkw des Zeugen beschädigt. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der 56-jährige Fahrzeugführer nicht mehr in der Lage war, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. In welcher Art seine Verkehrsbeeinträchtigung zum Tragen kommt, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Es wurde ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro

Am Freitag, 28.04.2023, um 15:20 Uhr, kommt es in Stadland, B 437, Kreuzung Schwei, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Demnach befuhr der 47-jährige Fahrer eines Citroen aus Bremerhaven die Kötermoorer Straße in Richtung Bundesstraße 437 und will diese in Richtung der Lindenstraße überqueren. Hierbei übersieht er den vorfahrtberechtigten 24-jährigen Fahrer aus Cuxhaven, der mit seinem Mazda die B 437 in Richtung Schweiburg befuhr. Es kommt zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Fahrzeuge in die Einmündung der Lindenstraße geschleudert werden und teils auf der dortigen Verkehrsinsel zum Stillstand kommen. In dem Mazda werden der Fahrer und seine 24-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge müssen durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Ein beschädigtes Verkehrszeichen wurde durch die Straßenmeisterei umgehend gerichtet. Es wurde ein Gesamtschaden von ca. 17.000,- Euro verursacht.

Am Freitag, 28.04.2023, um 17:00 Uhr, befuhr die 18-jähriger Fahrerin eines Seat in Butjadingen die Landesstraße 859 aus Richtung Burhave kommend in Richtung Langwarden. Im Bereich des Sinsumer Weges kommt ihr der 41-jährige Fahrer eines Linienbusses entgegen. Die 18-jährige gerät mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache in die rechte Berme und schleudert anschließend zurück in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Linienbus kollidiert. Die Fahrerin des Seat wurde bei diesem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Varel gebracht. Der Busfahrer sowie seine vier Fahrgäste blieben unverletzt. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 Euro,- verursacht.

