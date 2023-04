Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Urkundenfälschung auf der Bundesstraße 75 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Freitag, 28. April 2023, gegen 18:40 Uhr, einen PKW BMW, welcher auf der Bundesstraße 75 in Richtung Delmenhorst unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Stempel der Hauptuntersuchung in der Zulassungsbescheinigung Fälschungsmerkmale aufwies. Mit dem Stempel soll belegt werden, dass das Fahrzeug die Hauptuntersuchung bestanden hat. Die Zulassungsbescheinigung mit dem Stempel der Hauptuntersuchung einer Prüforganisation sowie die Kennzeichen des BMW wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 27-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen, der auch Halter des BMW ist, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

