Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ladendiebe in Wildeshausen auf frischer Tat ertappt

Delmenhorst (ots)

Zwei Ladendiebe wurden am Donnerstag, 27. April 2023, gegen 17:45 Uhr, in einem Einkaufszentrum im Westring in Wildeshausen auf frischer Tat ertappt und anschließend von der Polizei gestellt.

Die Ladendetektivin des Einkaufszentrums beobachtete zwei Männer beim Diebstahl von alkoholischen Getränken. Sie verständigte die Polizei und folgte den Männern auf dem Westring. Die eingesetzten Beamten der Polizei Wildeshausen trafen einen 35-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Westring an, der zweite Mann, 46 Jahre alt, wurde im Baumarkt gestellt. Wegen des Verdachts des Diebstahls wurden beide Männer vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Männer einen Sicherungsetikettenentferner und einen Pkw-Schlüssel. Mit diesem ließ sich ein auf dem Parkplatz eines nahen Discount-Marktes abgestellter Pkw öffnen. Im Kofferraum waren mehrere originalverpackte Gegenstände, unter anderem diverse Alkoholika, im Wert von ungefähr 2.000 Euro deponiert. Eigentumsnachweise konnten die Männer nicht erbringen.

Gegen beide Männer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Da sie über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügten, mussten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Gegenstände aus dem Kofferraum wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell