POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand eines Mehrfamilienhauses in Wildeshausen

Nach dem Brand in der Heemstraße haben Brandursachenermittler der Polizei Wildeshausen den Brandort in Augenschein genommen.

Dabei stellten sie fest, dass sich die Brandausbruchstelle an einem Mülleimer auf einem Balkon des Hauses befunden hat. Von dort hat sich das Feuer zunächst auf den gesamten Balkon und anschließend auf das Gebäude und den Dachstuhl ausgebreitet. Brandursächlich könnte die Glut einer Zigarette gewesen sein.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Durch das Feuer entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 200.000 Euro.

+++ Pressemitteilung von Donnerstag, 27. April 2023 +++

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Donnerstag, 27. April 2023, gegen 08:55 Uhr, der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Heemstraße in Wildeshausen gemeldet.

Da sich das Feuer schnell ausbreitete wurde ein Großaufgebot der Feuerwehr alarmiert. Vor Ort waren die Feuerwehren Wildeshausen, Düngstrup, Dötlingen, Neerstedt, Harpstedt, Großenkneten und Rechterfeld aktiv. Unterstützung erhielten sie vom Drehleiterwagen aus Ganderkesee, dem Gerätewagen Atemschutz der Kreisfeuerwehr Landkreis Oldenburg und der Schnell-Einsatz-Gruppe Wildeshausen. Insgesamt waren so ungefähr 130 Einsatzkräfte tätig.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten sich die Bewohner - sieben sind am brandbetroffenen Gebäude gemeldet - bereits in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt. Die Polizei sperrte die Heemstraße und die Ladestraße. Auch Teile der Ahlhorner Straße waren von Sperrungen betroffen, weil zur Sicherstellung der Wasserversorgung Schläuche über die Straße gelegt werden mussten.

Die Ermittlungen zur Brandursache können erst nach Abschluss der Löscharbeiten beginnen. Auch Angaben zum entstandenen Schaden sind demnach noch nicht möglich.

